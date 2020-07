Slovacchia, Elektro 2020: ai professori Testa e De Caro e all’ingegnere Foti il “Best Paper Award” (Di domenica 12 luglio 2020) I proff. Antonio Testa e Salvatore De Caro e l’Ing. Salvatore Foti, del Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Messina, hanno ricevuto il “Best Paper Award” durante la 13th IEEE International Conference Elektro 2020. Nel lavoro premiato, dal titolo “Sensorless Rotor and Stator Temperature Estimation in Induction Motor Drives”, viene descritta una nuova tecnica per misurare, indirettamente, la temperatura del rotore di una macchina elettrica asincrona, una parte non accessibile durante il normale funzionamento. L'articolo Slovacchia, Elektro 2020: ai professori Testa e De Caro e all’ingegnere Foti il “Best ... Leggi su ildenaro

