Serie B, oggi si gioca la 34esima giornata: ecco il programma completo (Di lunedì 13 luglio 2020) Inizia oggi la 34esima giornata di Serie BKT, si parte con Cosenza-Perugia. Questo il programma completo: LUNEDI’ 13 LUGLIO Ore 18:45 – Cosenza-Perugia Ore 21:00 – Trapani-Benevento Ore 21:00 – Venezia-Pescara Ore 21:00 – Virtus Entella-Pisa Ore 21:00 – Salernitana-Cittadella Ore 21:00 – Frosinone-Juve Stabia Ore 21:00 – Cremonese-Chievo Ore 21:00 – Crotone-Pordenone Ore 21:00 – Ascoli-Empoli Ore 21:00 – Livorno-Spezia LA CLASSIFICA: Benevento 77, Crotone 58, Pordenone 55, Spezia 53, Cittadella 52, Frosinone 51, Empoli 48, Chievo Verona 47, Salernitana 47, Pisa 46, Virtus Entella 43, Perugia 41, Cremonese 40, Pescara 40, Venezia 40, Ascoli 39, Juve Stabia 37, Trapani 32*, Cosenza 31, Livorno 21. * due punti di ... Leggi su alfredopedulla

