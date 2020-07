Se la disabilità viene ancora utilizzata come clava nella lotta politica (Di domenica 12 luglio 2020) E dal direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio , che, in una trasmissione televisiva, denunciava che si volessero trattare gli elettori del Movimento 5 Stelle come "mongoloidi". Quello dello ... Leggi su formiche

ItalianPolitics : Se la disabilità viene ancora utilizzata come clava nella lotta politica - Formiche. - yu_creamy : RT @alfredoferrante: Se la #disabilità viene ancora utilizzata come clava nella lotta politica. E sì: c'entra ancora @VittorioSgarbi. Il mi… - alfredoferrante : Se la #disabilità viene ancora utilizzata come clava nella lotta politica. E sì: c'entra ancora @VittorioSgarbi. Il… - eclettica : Essere forti quando la propria figlia non viene invitata a casa dalle amichette, quando, durante le feste di comple… - gianluca_floris : @signorinaelse La disabilità viene vista con malcelato fastidio...la maggioranza dei malati risulta invisibile ai p… -

Ultime Notizie dalla rete : disabilità viene «Vi racconto in un film i miei 50mila passi» (senza poter camminare) Buone Notizie