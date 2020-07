Ronaldinho, ancora guai in vista: confermati gli arresti domiciliari (Di domenica 12 luglio 2020) Non sono finiti i guai per Ronaldinho, ex campione di Milan e Barcellona. Dopo le ultime recenti vicende giudiziarie che hanno accompagnato l'ex calciatore del Brasile, adesso è arrivata un'altra notizia che complica ancor di più la situazione.AI domiciliaricaption id="attachment 944141" align="alignnone" width="1024" Ronaldinho (Getty Images)/captionSecondo quanto riportato dal giornale AS, Ronaldinho avrebbe vista respinta dalla corte di giustizia l'appello per la sospensione dei domiciliari. Dal 9 aprile è stato reso noto che l'ex calciatore e suo fratello Roberto de Assis Moreire sono stati rilasciati da una prigione paraguaiana dopo aver pagato la cauzione di 1,6 milioni di dollari. Adesso i due fratelli sono ... Leggi su itasportpress

ASUNCION - Il peggio è sicuramente passato, con 32 giorni trascorsi nel carcere di Asuncion tra marzo e aprile per essere entrato in Paraguay con un passaporto falso, ma i guai per Ronaldinho non sono ...

