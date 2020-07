Notre Dame tornerà Notre Dame (Di domenica 12 luglio 2020) Parigi. Non ci sarà nessun “gesto architettonico contemporaneo”, come aveva evocato il capo dello stato francese, Emmanuel Macron, dopo l’incendio del 15 aprile 2019, che ha provocato il crollo della celebre flèche di Eugène Viollet-le-Duc, risalente al 1859. Giovedì sera, la presidenza della Repubb Leggi su ilfoglio

Il Foglio

Parigi. Non ci sarà nessun "gesto architettonico contemporaneo", come aveva evocato il capo dello stato francese, Emmanuel Macron, dopo l'incendio del 15 aprile 2019, che ha provocato il crollo della ...