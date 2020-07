"Muoio qui". Poliziotti salvano migrante che voleva gettarsi nel Tevere (Di domenica 12 luglio 2020) Stava urlando ''io muoro qui'', continuamente, a dorso nudo e con la chiara intenzione di volersi gettare nel Tevere. Un ragazzo eritreo, Hadgu Isegazeab di 25 anni senza fissa dimora, quando e' stato prontamente salvato da un agente di polizia in servizio presso l'Ispettorato Vaticano, l'assistente capo Andrea Scaccini. ''Non e' la prima volta che gli uomini e le donne dell' Ispettorato Vaticano, diretto dal dott. Luigi Carnevale danno prova di coraggio ed abnegazione - ci tiene a sottolineare il segretario generale del Mosap, Fabio Conesta' - se consideriamo che oltre al servizio pubblico fuori dal perimetro ''sacro'' di San Pietro, queste donne e questi uomini sono allerta 24 ore su 24 perche' devono proteggere e sorvegliare una delle aree piu' sensibili al mondo. Poi, quando fuori servizio, danno anche prova di grande coraggio ed umanita' allora ancor di piu' ... Leggi su iltempo

