Incidente Guardia Lombardi: donna muore sul colpo (Di domenica 12 luglio 2020) Ennesimo Incidente mortale sulle strade italiane. A Guardia Lombardi uno scontro tra auto ha provato la morte (sul colpo) di una donna di 33 anni residente a Ravenna. Si aggrava il bilancio delle vittime di incidenti sulle strade italiane. Nella notte uno scontro fatale a un ragazzo di Lanciano in provincia di Chieti, nella mattinata di oggi a Guardia Lombardi ha perso la vita una donna di 36 anni di Ravenna. Coinvolti nello schianto anche un uomo di 33 anni e una donna di 57 anni, entrambi ora sono ricoverati presso l'ospedale di Ariano Irpino. Articolo in aggiornamento

