Formula 1, disastro Ferrari: autoscontro tra Leclerc e Vettel al primo giro del gran premio di Stiria. Entrambi ritirati (Di domenica 12 luglio 2020) Charles Leclerc e Sebastian Vettel si scontrano al primo giro del gran premio di Stiria: il disastro Ferrari è compiuto. Il tedesco è fuori, il monegasco ultimo. A guidare la gara c’è Lewis Hamilton. Seguono aggiornamenti L'articolo Formula 1, disastro Ferrari: autoscontro tra Leclerc e Vettel al primo giro del gran premio di Stiria. Entrambi ritirati proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

Clamoroso quanto accaduto alla partenza del Gran Premio di Stiria. Le due Ferrari vanno a contatto nel mischione al via, entrambe le vetture sono danneggiate in maniera seria. Leclerc tocca Vettel, sa ...Controllando da vicino le posizioni in griglia di partenza della Formula 1 per il Gp di Stiria 2020, che si accenderà solo tra poche ore, ecco che vanno subito notate alcune novità nello schieramento, ...