Ferrari, incidente Vettel-Leclerc Charles ammette la colpa: «Chiedo scusa a Seb, ho rovinato tutto» (Di domenica 12 luglio 2020) Dopo la doppia eliminazione delle rosse al primo giro del Gp di Stiria. Il tedesco «Non mi aspettavo provasse qualcosa lì: non c’era spazio e per questo c’è stata la collisione. Non potevo far nulla» Leggi su corriere

