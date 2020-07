Fabrizio Corona, nuovi guai: Carabinieri piombano nel bel mezzo della notte in casa sua (Di domenica 12 luglio 2020) Non si smentisce Fabrizio Corona che la scorsa notte si è intrattenuto nella sua casa si Milano con alcuni amici. Il problema, però, è che l'ex re dei Paparazzi è agli arresti domiciliari e non potrebbe ricevere visite. Pare che durante la notte scorsa qualcuno abbia chiamato la Polizia per lamentarsi dell'alto volume che arrivava dal suo appartamento, quando gli agenti sono arrivati, però, non hanno trovato musica a palla, ma cinque amici – due ragazzi e tre ragazze – senza precedenti penali, che stavano passando la serata a casa di Corona. Una normale serata tra amici, che non avrebbe alcuna conseguenza se non fosse, però, che Corona è agli arresti domiciliari e quindi non potrebbe ... Leggi su howtodofor

