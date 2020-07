F1, GP Stiria: vittoria di Hamilton, Ferrari fuori | la cronaca (Di domenica 12 luglio 2020) Lewis Hamilton ha vinto il GP di Stiria, seconda prova del Mondiale di F.1 2020. L'inglese della Mercedes ha preceduto il compagno di squadra Valtteri Bottas e l'olandese della Red Bull Max Verstappen. Leggi su gazzetta

F1 - GP Stiria - Austria - : la diretta | LIVE : vittoria di Hamilton - Ferrari fuori CLICCA QUI per aggiornare la diretta Lewis Hamilton ha vinto il GP di Stiria, seconda prova del Mondiale di F.1 2020. L'inglese della Mercedes ha preceduto il compagno di squadra Valtteri Bottas e l'...

Eurosport_IT : ??????? Prima vittoria stagionale per Hamilton, è doppietta con Bottas nel GP della Stiria! ?? Verstappen terzo, Ferra… - gcuccu : F1, GP Stiria: vittoria di Hamilton, #Ferrari fuori | la cronaca - La Gazzetta dello Sport - monica_vecchi : F1, GP Stiria: vittoria di Hamilton, Ferrari fuori | la cronaca - La Gazzetta dello Sport - CanzioDusi : RT @Eurosport_IT: ??????? Prima vittoria stagionale per Hamilton, è doppietta con Bottas nel GP della Stiria! ?? Verstappen terzo, Ferrari fuo… - PlanetR7_ : RT @Eurosport_IT: ??????? Prima vittoria stagionale per Hamilton, è doppietta con Bottas nel GP della Stiria! ?? Verstappen terzo, Ferrari fuo… -