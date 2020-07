Due rapine in una sola notte: 25enne arrestato dai carabinieri (Di domenica 12 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNola (Na) – I carabinieri della Stazione di Ottaviano hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Nola su richiesta della locale Procura, nei confronti di un 25enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Nella notte del 20 maggio scorso aveva messo a segno due distinte rapine: la prima ai danni di un 37enne, minacciato con un coltello mentre si trovava nei pressi di una farmacia di San Gennarello di Ottaviano. L’uomo si è fatto consegnare le chiavi dell’autovettura e con quella è fuggito. Poco dopo, in via Ammirati, aveva tentato di rapinare un’altra autovettura, a bordo della quale vi era un 27enne con la propria compagna. Non è riuscito a sottrarre l’auto alla vittima ma solo un ... Leggi su anteprima24

Trastevere - due rapine in 25 minuti : arrestato 23enne I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 23enne di origini siciliane, che nel giro di 25 minuti ha messo a segno due rapine . L’uomo, già con precedenti e senza occupazione, alle 19:28 di ieri sera, ha fatto ...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno un di origini siciliane, che nel giro di 25 ha messo a segno due . L’uomo, già con precedenti e senza occupazione, alle 19:28 di ieri sera, ha fatto ... Tentata due rapine e palpeggia commessa : arrestato 58enne sannita Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Nella serata di ieri, gli Agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Benevento, allertati da un cittadino tramite telefonata al 113, hanno arrestato un ...

Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Nella serata di ieri, gli Agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Benevento, allertati da un cittadino tramite telefonata al 113, hanno un ... Roma violenta - gambiano tenta due rapine in pochi minuti. A Prati torna la banda dei Rolex Commette una rapina e ne tenta una seconda nel giro di pochi minuti. E’ accaduto a Roma dove la polizia ha arrestato un gambiano di 28 anni. E’ successo verso l’una di notte di ieri quando, in via Turati, uno straniero dopo aver ...

fattidinapoli : Napoli: Ottaviano, due rapine in una sola notte. 25enne arrestato dai Carabinieri - - ViViCentro : I carabinieri della Stazione di Ottaviano hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G… - rivieraoggi : Due rapine con coltello, ferisce un giovane: denunciato - ilgiornaledicas : Un omicidio e due rapine ieri notte tra Casoria ed Afragola - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Condannati per due rapine nel 2016 e 2017: arrestati a Catania -

Ultime Notizie dalla rete : Due rapine Due rapine in una sola notte: 25enne arrestato dai carabinieri anteprima24.it Vesuviano, due rapine in una sola notte: arrestato 25enne

OTTAVIANO - I carabinieri della Stazione di Ottaviano hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Nola su richiesta della locale Procura, nei confronti di un 25enne ...

Si fa consegnare le chiavi di un'auto e la ruba: dopo poche ore compie un'altra rapina

Il 20 maggio un 25enne di Ottaviano si era reso protagonista di due rapine. La prima danni di un 37enne, minacciato con un coltello mentre si trovava nei pressi di una farmacia di San Gennarello di Ot ...

OTTAVIANO - I carabinieri della Stazione di Ottaviano hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Nola su richiesta della locale Procura, nei confronti di un 25enne ...Il 20 maggio un 25enne di Ottaviano si era reso protagonista di due rapine. La prima danni di un 37enne, minacciato con un coltello mentre si trovava nei pressi di una farmacia di San Gennarello di Ot ...