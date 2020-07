Coronavirus monitor: quanti sono i morti e quali sono le misure di sicurezza messe in atto (Di domenica 12 luglio 2020) Il contagio da Coronavirus continua ad avanzare, con un incremento dei casi che possiamo registrare anche domenica 12 luglio. Il tutto è stato reso possibile grazie ai crescenti controlli sempre più stringenti sia in Cina che nel resto del mondo. Ormai, i focolai si sono spostati in altre aree del pianeta: l’Italia in primis, ma anche gli Stati Uniti, la Spagna e la Germania. quanti sono i morti per Coronavirus Il numero di casi segnalati però porta il nuovo «demone», come lo ha definito Xi Jinping, a superare la Sars, la terribile sindrome che spavento il mondo nel 2003. Al momento in cui scriviamo sono infatti 11.622.741 i casi confermati, mentre i ... Leggi su giornalettismo

aria_fine : RT @Nadia_hopppe1: E voi continuate a portare le mascherine 'Utilizzando il monitor del gas GX-2009, un test di 3 diverse maschere mostra… - Nadia_hopppe1 : E voi continuate a portare le mascherine 'Utilizzando il monitor del gas GX-2009, un test di 3 diverse maschere mo… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus monitor Coronavirus monitor | quanti sono i morti e quali sono le misure di sicurezza messe in atto Zazoom Blog Coronavirus, monitoraggio settimanale: Indice Rt sopra 1 in 5 regioni. Rafforzare il distanziamento

In ulteriore risalita i nuovi contagiati da Covid: sono 276 nelle ultime 24 ore (erano stati 229 ieri). Quasi la metà (135) in Lombardia, il 48,9%. Sono 53 in Emilia Romagna e 23 nel Lazio. Il totale ...

BenQ, a settembre i monitor gaming MOBIUZ, ecco i due modelli in arrivo

BenQ ha annunciato la nuova linea di monitor gaming MOBIUZ, formata inizialmente da due modelli che si chiamano BenQ EX2710 e BenQ EX2510 e che saranno disponibili in Italia da settembre rispettivamen ...

In ulteriore risalita i nuovi contagiati da Covid: sono 276 nelle ultime 24 ore (erano stati 229 ieri). Quasi la metà (135) in Lombardia, il 48,9%. Sono 53 in Emilia Romagna e 23 nel Lazio. Il totale ...BenQ ha annunciato la nuova linea di monitor gaming MOBIUZ, formata inizialmente da due modelli che si chiamano BenQ EX2710 e BenQ EX2510 e che saranno disponibili in Italia da settembre rispettivamen ...