Trovato in gravi condizioni il 34enne scomparso (Di sabato 11 luglio 2020) L'uomo di cui si erano perse le tracce il 3 luglio era rimasto vittima di una caduta sui Monti di Metri. Leggi su media.tio.ch

Provocò un gravissimo incidente stradale in cui rimasero coinvolti mamma - papà e un bambino di 4 anni e poi fuggì : trovato e arrestato 26enne romeno La Polizia di Stato – Questura di Latina, a margine di mirati controlli tesi alla prevenzione ed al contrasto dei reati in genere e al rispetto delle prescrizioni imposte con il recente D.P.C.M. sulla delicata problematica dell’emergenza ...

La Polizia di Stato – Questura di Latina, a margine di mirati controlli tesi alla prevenzione ed al contrasto dei reati in genere e al rispetto delle prescrizioni imposte con il recente D.P.C.M. sulla delicata problematica dell’emergenza ... Roma : cadavere di un uomo - con gravi ustioni - ritrovato sul balcone di casa Dramma questa mattina a Roma, dove il cadavere di un uomo è stato ritrovato carbonizzato sul balcone di un appartamento. Al momento gli inquirenti seguono tutte le piste. Roma: cadavere su un balcone Il drammatico ritrovamento ...

Ultime Notizie dalla rete : Trovato gravi Trovato in una scarpata vicino stazione Verres, è grave Agenzia ANSA “Sbagliato dare gli stessi stipendi a Milano e Reggio Calabria”: nuove polemiche sul sindaco Sala

MILANO. Un’altra diretta sui social, un’altra affermazione forse fatta con troppa leggerezza e di nuovo il sindaco di Milano si è trovato al centro delle polemiche. Questa volta il tema del contendere ...

Coronavirus, ultime notizie: paura nel Modenese, sette casi di contagio in una ditta di carni

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, sabato 11 luglio. Aumentano i nuovi casi da Coronavirus in Italia: 276 contagi e 12 decessi registrati nell’ultimo bollettino.

