Tennis, esibizione Berlino con Sinner e Berrettini in tv: programma, orari e diretta streaming (Di sabato 11 luglio 2020) Il programma, le date e gli orari dell’esibizione a Berlino con Jannik Sinner e Matteo Berrettini. L’altoatesino e il romano presenzieranno nel torneo in Germania, denominato bett1 Aces: se per il primo si tratta di una sorta di ritorno alle competizioni, per il secondo si tratterà dell’ennesimo cambio di superficie dopo gli appuntamenti in Austria, su terra, e in Francia su cemento. Si gioca anche al femminile con presenze illustri come Svitolina e Kvitova. Il torneo sarà diviso in due parti: il primo evento si terrà dal 13 al 15 luglio su erba, quello successivo dal 17 al 19 luglio su cemento. Si parte direttamente dai quarti di finale con sfide ad eliminazione diretta. diretta televisiva ... Leggi su sportface

