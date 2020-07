Lecce, Liverani: “Avevamo bisogno della scintilla, ma ora servono punti” (Di sabato 11 luglio 2020) Dopo la vittoria sulla Lazio il Lecce vuole continuare a inanellare punti salvezza e davanti troverà un Cagliari che ha voglia di tornare a vincere dopo due prestazioni sottotono.Liverani: "ORA servono PUNTI"caption id="attachment 986779" align="alignnone" width="300" Fabio Liverani, Lecce (Getty Images)/captionQueste le parole di Liverani in conferenza stampa: "C'era bisogno della scintilla, ma il fuoco deve essere tenuto vivo. Le partire iniziano ad essere meno, ora servono punti. Bisogna rimanere attaccati al risultato, i punti si sommano ed iniziano ad avere valore. C'è la consapevolezza che la squadra può vincere, ma dobbiamo farlo in tutti i campi. Nella partita ci sono varie partite, ... Leggi su itasportpress

Il Cagliari di Walter Zenga sfida in casa il Lecce di Fabio Liverani nella 32ª giornata di Serie A. I rossoblù puntano a un piazzamento nella parte sinistra della classifica e sono attualmente undices ...Convocati Cagliari Lecce: le scelte dell’allenatore Fabio Liverani in vista del match di Serie A contro i rossoblù di Walter Zenga Il Lecce ha diramato la lista dei convocati per la partita contro il ...