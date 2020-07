Juve Stabia-Entella, rissa e pugni a fine partita: denunciato un tesserato del club campano (Di sabato 11 luglio 2020) Si è concluso con una rissa il match tra Juve Stabia ed Entella valevole per il campionato di Serie B. Al termine del match, concluso 1-1, due giocatori già espulsi a seguito di una colluttazione in campo, si scontrano tra loro e danno il via al caos. Mauro Coppolaro, difensore dell’Entella, è finito in ospedale per accertamenti dopo un un colpo sul volto, mentre è stato denunciato a piede libero un tesserato del club campano, autore del pugno che ha colpito il giocatore. La vicenda inizia in campo dove, al 54esimo minuto: Coppolaro si scontra con Luigi Canotto, giocatore della Juve Stabia. Il colpo è duro, da espulsione, ma la reazione di Canotto lo è ... Leggi su ilfattoquotidiano

