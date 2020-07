Juve, due mani sullo scudetto. Ma l’Atalanta dà lezioni d’Europa a Torino (Di sabato 11 luglio 2020) No, l’Atalanta non vincerà lo scudetto. Quello va d’inerzia alla Juve. Il sudoku dell’estate è già finito, non ci sono più i numeri per sperare in uno stravolgimento del destino. La Lazio – questa Lazio! – è a meno 8. L’Inter è in piena crisi di nervi. Sarri si prende l’Italia, ma Gasperini dà lezioni d’Europa. L’aveva detto, che questo per loro era un test pre-Champions. E in quell’affermazione c’era tutta la consapevolezza un po’ snob dell’Atalanta: si muovono su un altro pianeta, un multistrato tattico camaleontico e spettacolare. Che non sbanca Torino perché gli altri, la Juve, s’adagiano sulla legge dell’ottusità: il fallo di mani ... Leggi su ilnapolista

