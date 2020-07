Gotti prepara la gara contro la Sampdoria: “Abbiamo sette opportunità. Loro saranno aggressivi” (Di sabato 11 luglio 2020) Alla vigilia della sfida di serie A tra Udinese e Sampdoria, il tecnico dei friulani, Gotti, ha parlato ai microfoni della tv ufficiale del club bianconero per presentare la gara. Ecco le sue parole: “Abbiamo sette partite, mi piace pensare che siano sette opportunità. Questa è la prima che arriva delle sette. Sarà una partita più simile a quella con il Genoa, anche se la struttura della Sampdoria è profondamente diversa dal Genoa. Cambia il sistema di gioco, come sono posizionati in campo. Però mi aspetto una Sampdoria diversa da quella che ha affrontato l’Atalanta, che cercava di andarla a prendere molto alta e credo avranno un atteggiamento accorto, prudente e aggressivo allo stesso ... Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : Gotti prepara Gotti prepara la gara contro la Sampdoria: “Abbiamo sette opportunità. Loro saranno aggressivi” alfredopedulla.com Udinese, il tecnico Gotti: "Con la Samp un giorno di riposo in meno, ma siamo più sereni"

GENOVA - La Sampdoria si prepara alla trasferta di Udine, dove per la prima volta dovrà fare i conti con l’assenza in panchina del suo condottiero Claudio Ranieri, espulso a Bergamo e squalificato per ...

Gotti dopo il pareggio contro il Genoa: «Il fallo di Zeegelaar? Incommentabile»

Ora lavoriamo, con il giusto sacrificio calcistico e con la speranza di non essere più in futuro penalizzati da errori così marchiani. Aspetti positivi da cogliere da parte dell’allenatore ci sono anc ...

