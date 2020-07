Dayane Mello da censura col body che non copre granché, seno e lato B in vista: «Ci fai impazzire» (Di sabato 11 luglio 2020) Su Instagram un nuovo scatto libidinoso di Dayane Mello. La splendida modella brasiliana ha postato qualche ora fa uno scatto professionale in bianco e nero che la mostra con addosso un body intrigante che valorizza le sue curve mozzafiato. Profilo perfetto quello dell’influencer: in primo piano il lato B rotondo che pare scolpito nel marmo. Altrettanto eccitante il seno che fa capolino dall’outfit inesistente, come pure lo sguardo provocante. Un ritratto da 10 e lode, che ha fatto venire il capogiro a centinaia di utenti. Valanga di like e complimenti… leggi anche l’articolo —> Barbara D’Urso Instagram, sott’attacco per lo scatto in bikini: «Questo non è il tuo corpo, oh» «Ci fai impazzire», ... Leggi su urbanpost

