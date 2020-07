Covid, la Francia supera quota 30.000 decessi. Aumentati anche i contagi (Di sabato 11 luglio 2020) Sono 30.004 le vittime per Coronavirus in Francia. Il Paese d’oltralpe registra anche un indice di contagio superiore a 1. Particolare allerta per 6 regioni. Salgono i casi di Covid-19 in Francia. L’ultimo rapporto dell’ente di Sanità pubblica francese ha sottolineato come l’indice di contagio, che era sceso durante il lockdown, sia ora risalito sopra … L'articolo Covid, la Francia supera quota 30.000 decessi. Aumentati anche i contagi proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

