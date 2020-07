Coronavirus, positivi 28 immigrati sui 70 sbarcati al porto di Roccella Jonica (Di domenica 12 luglio 2020) La notizia dell'esito dei test ha creato apprensione nella cittadina calabrese dove questo sbarco è il secondo in dieci giorni Leggi su repubblica

you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento quotidiano • Attualmente positivi: 13.303 • Deceduti: 34.945 (+7, +0%) • Dimessi/Gua… - fattoquotidiano : Coronavirus, focolaio al polo logistico Tnt di Bologna: “18 casi positivi, tutti asintomatici” - Corriere : A Roccella Jonica sbarcati 28 positivi al coronavirus. Allarme anche a Lampedusa: 791 ... - ChanseyItaly : RT @lucarango88: @you_trend ?? Dati #Italia #Coronavirus #11luglio Casi positivi +188 (242.827 +0,08%) Guariti +306 (194.579 +0,16%) Decedu… - infoitinterno : Coronavirus, in Liguria 6 positivi e un decesso: 16 guariti in un giorno -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus positivi

ALBANO LAZIALE (RM) – La lista Insieme per Pavona sarà presente alle prossime elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Albano Laziale. E questo è un fatto nuovo e di grande rilevanza per la p ...Un grande incendio ha saturato l’aria ieri per i residenti in via Roncigliano, ad Albano Laziale nella popolosa frazione di Cecchina proprio vicino alla discarica. In un terreno agricolo insisteva una ...