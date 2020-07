Convocati Cagliari Lecce: Liverani rinuncia a tre calciatori (Di sabato 11 luglio 2020) Convocati Cagliari Lecce: le scelte dell’allenatore Fabio Liverani in vista del match di Serie A contro i rossoblù di Walter Zenga Il Lecce ha diramato la lista dei Convocati per la partita contro il Cagliari, valevole per la 32a giornata del campionato di Serie A. Assenti Rossettini, Meccariello e Lapadula. Portieri: Gabriel, Vigorito, Sava.Difensori: Lucioni, Vera, Paz, Donati, Calderoni, Rispoli, Dell’Orco, Monterisi.Centrocampisti: Petriccione, Mancosu, Shakhov, Deiola, Saponara, Majer, Tachtsidis, Barak.Attaccanti: Falco, Farias, Babacar, Rimoli. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Convocati Cagliari Lecce: le scelte dell’allenatore Fabio Liverani in vista del match di Serie A contro i rossoblù di Walter Zenga Il Lecce ha diramato la lista dei convocati per la partita contro il ...

