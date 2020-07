Chiara Ferragni Instagram, selfie allo specchio in intimo trasparente: «Me gusta!» (Di sabato 11 luglio 2020) Ogni giorno l’imprenditrice digitale e influencer Chiara Ferragni su Instagram continua ad incantare i suoi numerosi followers (oltre 20 milioni) con degli scatti sia della sua vita privata che pubblica. Poche ore fa ha pubblicato una foto in intimo che lascia davvero pochissimo spazio all’immaginazione. La Ferragni ha un fisico talmente perfetto da sembrare scolpito nel marmo. L’influencer è decisamente pronta per affrontare la prova costume, come lei stessa ha scritto nella descrizione del post: «Ready for the sea (Pronti per il mare)». Il post è piaciuto moltissimo e in pochissimo tempo ha fatto il pieno di like e commenti. Non c’è nulla da fare, con la sua bellezza, mista alla giusta dose di ironia, Chiara si conferma ancora ... Leggi su urbanpost

VanityFairIt : Ecco perché Chiara fa sempre centro - sbetz10 : RT @_bruce89: Voglio troppo essere Chiara Ferragni: “Pool time, I love this bikini so much” SBAM 50.000€ in conto corrente - NoisesPink : Baby K ospita Chiara #Ferragni nella sua versione del #tormentone estivo. Con 'Non mi basta più# la #musica scompa… - zazoomblog : Chiara Ferragni quanto guadagna per un post sui social? La classifica degli influencer più cari - #Chiara… - notsomici : Qualcuno può dire a Chiara Ferragni (e ai suoi followers) che vestirsi di marca non significa vestirsi bene? #iconadistile -