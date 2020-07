Autostrade, Fico: "Giusto revocare, chi sbaglia deve pagare" (Di sabato 11 luglio 2020) AGi - "Io sono per la revoca, con un piano preciso che riesca a supportarne la gestione". Non usa mezze misure il presidente della Camera Roberto Fico in un'intervista a Repubblica sul nodo Autostrade e concessione. Quel che gli interessa, dice, è "affermare un principio" e cioè che dopo la tragedia del ponte Morandi "è finito il tempo in cui puo' succedere un disastro e chi ha la concessione di un bene pubblico pensa di farla franca, perche' si sente proprietario di quel bene". Invece, secondo Fico, "i beni pubblici vengono affidati e chi sbaglia va via" perche' "non c'è ricco o potente che tenga" dice a chiare lettere il presidente dell'Assemblea di Montecitorio nel primo week end destinato a consumarsi intorno alla revoca della concessione delle ... Leggi su agi

