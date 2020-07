Alaia: “Aliberti? Per 5 anni ha attaccato De Luca, ora spieghi la sua conversione” (Di sabato 11 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiAvellino – “L’unica volta che ho incontrato Bruno Aliberti è stato quando volle vedermi per rappresentarmi alcune istanze. Non del territorio, però, ma personali e di alcuni suoi familiari. Questo signore, che mai è riuscito a farsi eleggere in nessun contesto, ha passato gli ultimi 5 anni a rilasciare dichiarazioni e scrivere post contro il Governatore della Campania. Oggi ce lo ritroviamo – chissà perché – candidato al Consiglio regionale a sostegno di De Luca. Prima di lasciarsi andare a considerazioni prive di fondamento, farebbe bene, pertanto, a spiegare ai suoi pochi elettori il perché di questa sua sconcertante e alquanto imbarazzante incoerenza.” Così il consigliere regionale Enzo Alaia, che replica alle ... Leggi su anteprima24

irpiniatimes1 : ALAIA: “ALIBERTI? INCONTRATO UNA VOLTA SU SUA RICHIESTA, LE UNICHE ISTANZE CHE MI RAPPRESENTÒ RIGUARDAVANO SE STESS… - irpinia24 : #sanita-#aliberti-attacca-#alaia-chi-non-ha-fatto-#nulla-durante-la-#pandemia-non-deve-prenderci-per-i-#fondelli/ -

Ultime Notizie dalla rete : Alaia “Aliberti