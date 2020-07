Twitch sommerso dalle critiche per un video a favore del movimento Black Lives Matter con pochissimi streamer di colore (Di venerdì 10 luglio 2020) Twitch ha ricevuto una marea di critiche su Twitter dopo aver condiviso un video a favore del movimento Black Lives Matter che presentava pochissimi streamer di colore. Il video, cancellato in seguito da Twitch, presentava principalmente streamer bianchi, con DrLupo che parlava del Black Lives Matter. L'utente Twitter 2leftjoycons ha poi ricaricato il video.Twitch ha pibblicato delle scuse affermando che il video doveva essere focalizzato sull'"alleanza", un messaggio che secondo la piattaforma non è stato troppo chiaro. Le persone hanno ... Leggi su eurogamer

