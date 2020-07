Turchia: oggi la decisione su Santa Sofia moschea (Di venerdì 10 luglio 2020) ANSA, - ISTANBUL, 10 LUG - È atteso oggi l'annuncio della decisione del Consiglio di stato turco sulla riconversione in moschea di Santa Sofia. La 10/ma sezione del massimo tribunale amministrativo di ... Leggi su corrieredellosport

amnestyitalia : #Turchia Atteso per oggi il verdetto del processo contro gli 11 difensori dei diritti umani… - Dyths : RT @MarianoGiustino: #Turchia, attesa per oggi la decisione del Consiglio di Stato sulla riconversione di #SantaSofia in moschea voluta da… - PatimoStefano : Turchia: oggi la decisione su Santa Sofia moschea - barinewstv : Turchia: oggi la decisione su Santa Sofia moschea - Nidyaie : RT @MarianoGiustino: Approvata la 1ªparte della legge cosiddetta a 'Ordini multipli'che estende il controllo del governo sugli ordini foren… -