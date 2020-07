Tommaso Zorzi futuro concorrente del grande fratello vip? Ma sarà davvero così? (Di venerdì 10 luglio 2020) Tommaso Zorzi, esce fuori il primo nome non ufficiale ma probabile Tommaso Zorzi potrebbe essere il primo nome ufficiale del grande fratello vip della nuova edizione. Potrebbero essere tanti i nomi importanti di quest’anno anche perchè subito dopo esser venuto fuori il suo è stato fatto anche il nome di Gianmarco Tognazzi e Asia Argento. Il nome dell’influencer ha messo un po’ tutti in confusione anche perché ancora non c’è nessuna conferma ufficiale, ma secondo le voci di corridoio la realtà sarebbe proprio questa. Gli altri nomi eletti su internet in questi giorni sono Rocco Siffredi, Mario Balotelli, Elisabetta Gregoraci e Can Yaman che sta facendo battere il cuore di italiane e non soltanto proprio per la ... Leggi su kontrokultura

afisbabylon : @calumflawIess stessa cosa che ha detto Tommaso zorzi davvero ilyas ha superato il limite cioè denis in confronto tutta la vita guarda - 1974Danielina : @davidemaggio Certo non parlo di “Boom” ma di Tommaso Zorzi per me un perfetto sconosciuto famoso solo per essere a… - infoitcultura : Grande Fratello Vip: Tommaso Zorzi nuovo concorrente - infoitcultura : Anche Gianmarco Tognazzi (con Asia Argento e Tommaso Zorzi) fra i provinati del Grande fratello vip 5 - infoitcultura : Grande Fratello Vip: Tommaso Zorzi nel cast della nuova edizione -