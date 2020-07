“Ti sparo in faccia”: marito violento minaccia moglie e viene arrestato (Di venerdì 10 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Caserta – “Ti sparo in faccia”. Così un 42enne ha minacciato la moglie, venendo poi arrestato dai carabinieri. È accaduto a Frignano, nel Casertano. L’uomo, già nel 2013, era stato arrestato per maltrattamenti proprio nei confronti della moglie. All’inizio di quest’anno, l’uomo, che lavora solo saltuariamente come operaio, ha iniziato nuovamente a discutere e litigare con la moglie, perché la donna, che fa la badante, non voleva cedere alle sue continue richieste di denaro. I militari, intervenuti su richiesta della donna, hanno rinvenuto e sequestrato un fucile artigianale illegalmente detenuto, privo di matricola e 35 cartucce, nonché una ... Leggi su anteprima24

fleurrdellys : @il_j4ck Potresti diventarlo nella vita non si sa mai quindi RISPETTACI o ti sparo nelle gambe - giannigosta : “Ti sparo in faccia”. Minaccia la moglie, arrestato 42enne di Frignano - spaventaboiler : Bello ricordare i bei tempi andati Ma se torni all’Everton io mi sparo, nero azzurro a vita ti prego???? -

Ultime Notizie dalla rete : “Ti sparo City Hunter Retrogaming History