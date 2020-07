Tennis, la WTA segue la strada tracciata dall’ATP: classifica congelata come accaduto per gli uomini (Di venerdì 10 luglio 2020) La WTA ha deciso di seguire la strada tracciata dall’ATP, modificando il sistema di punteggio della classifica mondiale e congelandola allo scorso 16 marzo. Foto Getty / Tao ZhangLe Tenniste inserite nel ranking dunque non perderanno punti, ma potranno invece incrementarli in base ai risultati che otterranno dal momento della ripresa della stagione. Una decisione dettata dal caos generato dalla pandemia di Coronavirus, che ha obbligato il circuito a cancellare numerosi tornei, tra cui anche Wimbledon. Al momento non sono state rivelate le modalità di qualificazione alle WTA Finals, le quali non verranno disputate a Shenzhen dopo la decisione del governo cinese di cancellare tutti gli eventi sportivi fino a dicembre 2020.L'articolo Tennis, la WTA segue la ... Leggi su sportfair

