San Basilio. Ruba auto e fugge: arrestato 34enne (Di venerdì 10 luglio 2020) Sono stati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato San Basilio diretto da Agnese Cedrone ad arrestare un cittadino marocchino di 34 anni per i reati di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Era mezzanotte circa quando dalla sala operativa e’ stata diramata una nota di una macchina Rubata in piazzale Hegel. I poliziotti si sono immediatamente messi alla ricerca dell’auto, che hanno poi intercettato in una via adiacente. Il ladro, a questo punto, ha iniziato una folle fuga che e’ terminata in una strada senza uscita dove ha urtato un’auto in sosta e, non avendo altre via di fuga, e’ scappato a piedi nei giardini condominiali, dove pero’ e’ stato subito fermato dagli agenti che, con non poche difficolta’, lo hanno fermato e messo a bordo della ... Leggi su romadailynews

mannocchia : Aboubakar Soumahoro lancia gli Stati Popolari, San Basilio, 2 luglio 2020 @aboubakar_soum - Defenditnumerus : @stefelici l'ho pensato pure io. Sembrano, a parte il nero che sembra Junior Tallo, spacciatori di san basilio. - lapiazzaweb : Dopo la lunga pausa obbligata ha riaperto le porte ai visitatori - LuceverdeRoma : ??#Roma #incidente - Via del Casale di San Basilio ????code altezza Via Filottrano #luceverde #Lazio - Gfrabus : RT @Pinodemarco: Riparte definitivamente il decennale cantiere ?? Tiburtina-Rebibbia-San Basilio. #NessunoTocchiVirginia #RaggiSindaca2021 h… -

Ultime Notizie dalla rete : San Basilio San Basilio. Ruba auto e fugge: arrestato 34enne RomaDailyNews Luca Sacchi e Anastasiya non erano più in buoni rapporti? Parla il fratello di lui

Luca Sacchi e Anastasiya Kylemnyk non erano in buoni rapporti negli ultimi tempi prima della morte di lui? Lo dice il fratello Federico Sacchi. Il fratello di Luca Sacchi ha detto in tribunale: “Nell’ ...

Taranto, in provincia ripartono i cantieri stradali

L'Amministrazione provinciale guidata dal Presidente Giovanni Gugliotti lancia il programma “La Terra Jonica si fa strada”, un poderoso piano di investimenti destinato a rinnovare la viabilità delle a ...

Luca Sacchi e Anastasiya Kylemnyk non erano in buoni rapporti negli ultimi tempi prima della morte di lui? Lo dice il fratello Federico Sacchi. Il fratello di Luca Sacchi ha detto in tribunale: “Nell’ ...L'Amministrazione provinciale guidata dal Presidente Giovanni Gugliotti lancia il programma “La Terra Jonica si fa strada”, un poderoso piano di investimenti destinato a rinnovare la viabilità delle a ...