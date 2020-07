“Per non dimenticare”. Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino, ora torna a galla quella vecchia, chiacchieratissima storia… Ah! (Di venerdì 10 luglio 2020) Alessia Marcuzzi, Belen Rodriguez e Stefano De Martino, il gossip colpisce ancora. E nelle ultime ore ci si mette anche lui, che fa tornare a galla la vecchia storia con protagonista proprio la conduttrice dalle gambe più belle d’Italia. Alessia Marcuzzi bersagliata inaspettatamente dal marito di Eva Henger, Massimiliano Caroletti. E se qualcuno non ricorda cosa è successo, lo scoprirà presto. Non poteva tacere, il marito di Eva. Un treno che non può essere perso quello che vede riemergere quella polemica sollevata da Alessia Marcuzzi. Adesso il piano si ribalta e spunta fuori una storia condiviso sul canale Instagram di Carletti. Una frase pronunciata ... Leggi su caffeinamagazine

