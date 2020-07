Nuova polmonite in Kazakistan: “Più mortale del Coronavirus” (Di venerdì 10 luglio 2020) Una Nuova polmonite si è diffusa in Kazakistan dall’inizio dell’anno e ha fatto già 1700 vittime. L’ha detto l’ambasciatore cinese nel paese Una Nuova polmonite, sconosciuta, si è diffusa in Kazakistan da giugno. Ha colpito già moltissime persone e il numero delle vittime è salito in poco tempo a 1700. L’ha detto l’ambasciatore cinese nel paese, comunicando il fatto al proprio paese con una comunicazione In Kazakistan “stanno eseguendo ricerche comparative e non hanno definito la natura del virus della polmonite”, si legge nella nota inviata dall’ambasciatore a Pechino, secondo quanto riportato dalla Cnn. Nelle regioni di Atyrau, Aktobe e Shymkent ... Leggi su bloglive

