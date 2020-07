Mose, Conte a Venezia per il test delle paratoie: “Siamo qui per verificare, no passerelle” (Di venerdì 10 luglio 2020) VENEZIA – Il presidente del consiglio Giuseppe Conte, giunto sull’isola artificiale alla bocca di Porto del Lido per la prima prova di sollevamento di tutte e 78 le paratie che compongono le quattro barriere del Mose di Venezia, ha visitato la control room del Mose insieme al ministro alle Infrastrutture, Paola De Micheli, il ministro dell’Interno, Luciana Lamorghese, il ministro ai Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, il sottosegretario, Andrea Martella, e il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Leggi su dire

