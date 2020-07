Mara Maionchi s’incazza con ilo marito Alberto Salerno (Di venerdì 10 luglio 2020) Alberto Salerno ha combinato un bel pasticcio, tanto da essere redarguito pubblicamente da sua moglie, Mara Maionchi. Cosa ha combinato? Il paroliere di titoli entrati nella storia della musica italiana, da L’Isola di Wight a Io vagabondo, da Terra promessa a Donne, su Facebook si è chiesto in maniera retorica: «Ma com’è che su Rai 1 ci sono un sacco di gay? Che è cambiato qualcosa?». Per poi lasciarsi andare a commenti del tipo: «E poi dicono che la lobby gay non esiste»; «Non si può più manco parlare? Osare dire una cosina?»; «Me ne sbatto i c… è la verità». È la verità, non è la verità? «E poi dicono che la lobby gay non esiste, a me pare più una bella ... Leggi su aciclico

Alessia1997_ : @Ri_Ghetto Io: *leggo E allooooora con la voce di Mara Maionchi* *leggo #TemptationIsland* *torno indietro e lo ri… - OCaustik : Sostituire il 'e alooora' della pubblicità di Mara Maionchi con il 'E ALLOOOORA' di Lorenzo #TemptationIsland - liakadhija : RT @leleunz77719427: In Amore come in cucina tempi e dosi sono molto importanti. (Ma è l'istinto a fare la differenza) -Enrico Nogiotti &… - joesajoke : un po' come Mara maionchi che dice testa di cazzo al marito ma in modo affettuoso i am that type of a person - sunflower_marti : @zaynMRealFake guarda il video della risata di Mara Maionchi che dura mezz'ora ???????? -

