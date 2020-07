Lampedusa, usata la nave di linea per il trasbordo dei migranti (Di venerdì 10 luglio 2020) La nave di linea utilizzata per il trasbordo dei migranti da Lampedusa a Porto Empedocle. Continua l'emergenza sbarchi nell'isola agrigentina. Oggi più di 600 i naufraghi arrivati. Maurizio Zoppi Numerose sono le preoccupazioni degli isolani soprattutto in merito al covid-19 e alla depressione economica della piccola isola siciliana che vive di pesca e turismo, causata a quanto pare dagli incessanti sbarchi. “Il trasporto dei migranti da Lampedusa verso altri porti siciliani viene effettuato attraverso la nave di linea. La stessa nave che noi tutti usiamo. Anche i turisti”. Afferma a IlGiornale.it, Attilio Lucia, uno dei promotori del movimento spontaneo che da mesi ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : Lampedusa usata L’omelia del Papa a sette anni dalla tragedia di Lampedusa In Terris Migranti, diciotto sbarchi in 24 ore a Lampedusa. Arrivano in 618, l'hotspot pieno non può ospitarli per la quarantena

Uno sbarco dietro l'altro, diciotto in 24 ore, compreso l'arrivo del barcone avvistato ieri mattina dall'aereo Moonbird di Sea Watch con 267 persone a bordo. E a Lampedusa è di nuovo emergenza con 618 ...

268 migranti avvistati da Moonbird sono in salvo: arrivati a Lampedusa insieme ad altre 350 persone

Il barcone con 268 persone a bordo, che era stato avvistato ieri dall'aereo di ricognizione Moonbird, è stato soccorso. Tutti migranti sono stati tratti in salvo. Ad annunciarlo è la stessa ong Sea Wa ...

Uno sbarco dietro l'altro, diciotto in 24 ore, compreso l'arrivo del barcone avvistato ieri mattina dall'aereo Moonbird di Sea Watch con 267 persone a bordo. E a Lampedusa è di nuovo emergenza con 618 ...Il barcone con 268 persone a bordo, che era stato avvistato ieri dall'aereo di ricognizione Moonbird, è stato soccorso. Tutti migranti sono stati tratti in salvo. Ad annunciarlo è la stessa ong Sea Wa ...