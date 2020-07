Juventus-Atalanta, Sarri in conferenza: “Match difficile sotto tutti gli aspetti” (Di venerdì 10 luglio 2020) Maurizio Sarri ha parlato nella conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Atalanta, trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. A poche ore dopo l’esito del sorteggio di Champions League il tecnico bianconero ha deciso di non esporsi su quest’ultimo: “In questo momento abbiamo solo il pensiero al campionato, poi il Lione”. Di seguito le dichiarazioni complete del tecnico dei bianconeri. SULL’Atalanta – “E’ una fase importante della stagione, l’Atalanta è una squadra che sta facendo benissimo e ha numeri importanti soprattutto in trasferta. E’ una squadra difficile da affrontare. Dal punto di vista fisico ha accelerazioni importanti, è una partita difficile ... Leggi su sportface

