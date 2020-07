‘I Maestri del West’, i film di Leone e Morricone dal 25 luglio su Rai 3 (Di venerdì 10 luglio 2020) ROMA – A pochi giorni dalla scomparsa del grande maestro Ennio Morricone, Rai 3 annuncia la messa in onda dei grandi classici western di Sergio Leone. Il ciclo vuole anche essere un omaggio ad uno dei sodalizi più fortunati della storia del cinema, un’amicizia nata sui banchi di scuola elementare. I due si ritrovarono poi quando Sergio, dopo il debutto con “Il colosso di Rodi” iniziò il ciclo dei tre film noti come la “trilogia del dollaro” e chiamò l’amico Ennio a comporre le musiche. Leggi su dire

