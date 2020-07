F1, GP Stiria 2020: risultati e classifica tempi prove libere 2, Verstappen il più veloce (Di venerdì 10 luglio 2020) Max Verstappen firma il giro più veloce nelle prove libere 2 del Gran Premio di Stiria. Nella sessione pomeridiana del Red Bull Ring di Spielberg l’olandese della Red Bull ferma il cronometro sull’1’03″660 con soli 43 millesimi di vantaggio sulla Mercedes di Valtteri Bottas. Terza, invece, la Racing Point di Sergio Perez con 217 millesimi di vantaggio dopo che il messicano si era portato in vetta al termine della prima sessione di libere. Sesto Lewis Hamilton, particolarmente insoddisfatto del comportamento della sua Mercedes, mentre la migliore delle due Ferrari è quella di Charles Leclerc in nona posizione (+1″046). Soltanto sedicesimo Sebastian Vettel, per il tedesco da annotare un giro cancellato per aver oltrepassato il limite in curva ... Leggi su sportface

