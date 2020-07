Electronic Arts e gli stipendi da urlo dei dirigenti: gli investitori non ci stanno (Di venerdì 10 luglio 2020) Il gigante Electronic Arts è stato messo in crisi da uno dei suoi investitori, in seguito ai redditizi pacchetti di ricompense che vengono dati ai dirigenti della società. Tutto parte da Dieter Waizenegger, direttore di The CtW Investment Group, che attraverso una lettera ha criticato EA affermando che la società ha "esagerato nella retribuzione dei dirigenti".Waizenegger chiede agli investitori di votare contro la proposta "Say-On-Pay" durante l'incontro con EA che si terrà il 6 agosto. Nella lettera, l'investitore afferma che il CFO di EA Blake Jorgensen e il CTO Kenneth Moss sono pagati troppo, nonostante nel 2019 la società abbia licenziato il 4% della forza lavoro totale. "Nel giugno 2017 (anno fiscale 2018 di EA), i dirigenti di ... Leggi su eurogamer

Usa: The Sims 4 diventa un reality show

Circa un mese fa, Electronic Arts ha annunciato l'arrivo di The Sims 4 su Steam durante il suo evento streaming EA Play. I piani dell'azienda per il gioco non si fermano qui, visto che la prossima set ...

