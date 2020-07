Diciottenne perde il controllo dell’auto e investe 6 persone: morta una 27enne (Di venerdì 10 luglio 2020) Un 18enne ha perso il controllo dell’auto di cui era alla guida e ha investito 6 persone, provocando la morte di una 27enne. È accaduto questa notte a San Gennaro Vesuviano, in provincia di Napoli. Il ragazzo era alla guida di un’utilitaria in compagnia di un amico, quando – per cause ancora da chiarire – ha perso il controllo del mezzo percorrendo via Ottaviano e ha investito gruppo che stava chiacchierando davanti a un negozio. Natalia Boccia, 27 anni, è deceduta durante il trasporto all’ospedale di Nola. In prognosi riservata e in pericolo di vita la 34enne Pasqualina Boccia. La donna, al settimo mese di gravidanza, ha dato alla luce una neonata che ora si trova in terapia intensiva all’ospedale di Sarno. In pericolo di vita all’ospedale di Castellammare di ... Leggi su tpi

