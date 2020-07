Conte-Rutte: incontro cordiale, ma nessun avvicinamento (Di sabato 11 luglio 2020) Quando si dialoga, va sempre bene, spiegano i collaboratori di Giuseppe Conte da Palazzo Chigi. Ma il bilaterale del premier italiano con l’olandese Mark Rutte ieri sera a L’Aja non muove di un passo le posizioni di Italia e Olanda sul recovery fund, il piano straordinario della Commissione europea per affrontare la crisi economica scatenata dal covid.Conte spiega a Rutte la “bontà” del decreto semplificazioni, cerca di rassicurarlo sulla volontà di usare i fondi per approvare le riforme chieste dall’Ue. “Le vogliono gli italiani!”, gli dice, a rafforzare la determinazione del governo. Ma Rutte insiste sulle condizionalità, sul fatto che il suo governo preferirebbe una percentuale minore di sussidi rispetto ai prestiti nel computo totale del ... Leggi su huffingtonpost

Agenzia_Italia : Davanti al palazzo dove #Rutte incontrerà #Conte, il leader sovranista #geertwilders espone il cartello: 'Non un ce… - sole24ore : Conte a L'Aja incontra il premier Rutte, leader dei paesi «frugali» - fattoquotidiano : Recovery Fund, Rutte: “Ammiro Conte per le riforme. Vogliamo aiutare, ma solo con i prestiti. Prossima volta l’Ital… - JustMe89384572 : RT @RadioSavana: Una bastonata epocale, il tour europeo di Conte, dopo l'incontro con il Premier Olandese Rutte, si trasforma in una Capore… - GPiziarte : RT @ilmessaggeroit: Conte da Rutte: non c'è piena convergenza. E sul #recovery fund: «Non dobbiamo farci imbrigliare dalla burocrazia» http… -