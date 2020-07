Caos procure, Cosimo Ferri si dimette dall’Anm. I probiviri dovevano giudicarlo per l’incontro con Palamara sulle nomine (Di venerdì 10 luglio 2020) Doveva essere giudicato dal Collegio dei probiviri dell’Associazione nazionale magistrati per aver partecipato – insieme a Luca Palamara, a vari consiglieri del Csm e all’ex ministro renziano Luca Lotti all’epoca già sotto inchiesta per il caso Consip – all’incontro in un albergo romano in cui si discusse delle nomine ai vertici delle principali procure italiane. Ma si è dimesso prima che i colleghi togati potessero valutare la sua posizione. Cosimo Ferri, magistrato in aspettativa e parlamentare di Italia viva alla Camera, non fa più parte dell’Anm. Lo comunica lo stesso parlamentino delle toghe che ha votato a maggioranza per “il non luogo a provvedere” con eventuali sanzioni nei suoi confronti. Notizia che ... Leggi su ilfattoquotidiano

Caos Procure : L.Berlinguer - ‘garantire indipendenza evitando lottizzazione’ Roma, 4 lug. (Adnkronos) – “La magistratura sta attraversando tensioni drammatiche che spesso si riferiscono al fatto che è molto difficile assicurare totale indipendenza di pensiero e politica alla magistratura. Però ...

Doveva essere giudicato dal Collegio dei probiviri dell’Associazione nazionale magistrati per aver partecipato – insieme a Luca Palamara, a vari consiglieri del Csm e all’ex ministro renziano Luca Lot ...

