Btp Futura, prima emissione chiusa con oltre 6 miliardi (Di venerdì 10 luglio 2020) (Teleborsa) – Si è chiusa – tenendo conto dei 349 milioni sottoscritti oggi, ultimo giorno di collocamento – con una raccolta complessiva pari a 6,13 miliardi di euro (6.132.260.000) la prima emissione del Btp Futura, il titolo a scadenza decennale e tassi cedolari crescenti rivolto esclusivamente ai piccoli risparmiatori. Messi in campo dal ministero dell’Economia per finanziare gli interventi antricrisi pandemica, questi titoli decennali prevedono un premio extra a chi acquisterà il titolo durante il periodo di distribuzione e lo deterrà fino a scadenza, con un valore minimo garantito pari all’1%, che potrà aumentare fino ad un massimo del 3%, sulla base della media del tasso di crescita annuo del Pil nominale dell’Italia registrato ... Leggi su quifinanza

