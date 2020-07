Bellomo torna ai domiciliari Il barese ex giudice del Consiglio di Stato (Di venerdì 10 luglio 2020) Tre ex borsiste e una ricercatrice della sua scuola di formazione. Stando all’accusa, Francesco Bellomo imponeva loro dress code e codici di comportamento, inoltre è accusato di tentata estorsione nei confronti di un’altra ex corsista costretta a lasciare il lavoro in una emittente locale. Così il tribunale del riesame di Bari ha disposto la misura degli arresti domiciliari nei confronti dell’ex giudice del Consiglio di Stato. L'articolo Bellomo torna ai domiciliari <span class="subtitle">Il barese ex giudice del Consiglio di Stato</span> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

