The Boys: ecco il trailer della stagione 2 (Di giovedì 9 luglio 2020) Questa pandemia da coronavirus ci aveva fatto dimenticare del tutto questo bellissimo serial ispirato a un noto fumetto di Garth Ennies. Butcher, Hughie, il perfido Patriota e gli altri supereroi (si fa per dire) di The Boys tornano in una nuova esaltante stagione che proseguirà la storia da dove l’avevamo lasciata. Da qualche ora è spuntato sul web il primo trailer introducente laseconda stagione della serie tv, disponibile in Italia su Amazon Prime Video. Cosa dobbiamo aspettarci da questa season 2? The Boys: dove eravamo rimasti? La storyline caratterizzante la seconda stagione di The Boys sembra essere molto simile a quella della season 1. Sangue, violenza (anche gratuita), esplosioni e parole sboccate saranno ... Leggi su kontrokultura

