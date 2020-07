Temptation Island, caos inaspettato: “Lo ha preso a schiaffi davanti a Filippo Bisciglia” (Di giovedì 9 luglio 2020) Indiscrezioni. Come ogni stagione, iniziano a trapelare voci su possibili scenari che vedremo a Temptation Island, il reality prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi che ogni estate sbanca all’auditel. Altrimenti detto “reality delle corna“, il pubblico sembra non stancarsi mai delle vicissitudini sentimentali di coppie di vecchia data o appena nate, alle prese con “tentatori” che cercano di sfasciarle. Stando a quanto riportato da Leggo, l’influencer Amedeo Venza avrebbe raccontato su Instagram quello che vedremo in uno dei prossimi “falò” (per chi non segue il programma, si tratta di una sorta di “momento della verità” durante il quale in conduttore, Filippo Bisciglia, mostra alla coppia cosa l’uno ha fatto in assenza dell’altra e viceversa). ... Leggi su ilfattoquotidiano

simone_paciello : Io che guardo l’edizione di quest’anno di Temptation Island. ?? #TemptationIsland - infoitcultura : ‘Temptation Island 7’, nel passato di Lorenzo Amoruso una relazione con un’ex tronista di ‘Uomini e Donne’. Intanto… - infoitcultura : Temptation Island: cosa succede a Manila e Lorenzo? - infoitcultura : Valeria travolta dai dubbi | Dura prova per Ciavy a Temptation Island - Noovyis : (Temptation Island, caos inaspettato: “Lo ha preso a schiaffi davanti a Filippo Bisciglia”) - -