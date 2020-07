Strutture pericolose e canoni non pagati, sigilli a due lidi nel Casertano (Di giovedì 9 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCastel Volturno (Ce) – Due stabilimenti balneari – il lido Felice e il lido Bikini – sono stati sequestrati a Castel Volturno (Caserta) dai carabinieri forestali su ordine della Procura di Santa Maria Capua Vetere; per l’ufficio inquirente, i titolari dei lidi non avrebbero pagato i canoni addizionali regionali tra il 2017 e il 2019, omettendo inoltre di mettere in sicurezza le struttura in muratura dei lidi danneggiate dalle mareggiate; dai sopralluoghi svolti dai carabinieri e dai successivi approfondimenti investigativi, è emerso che i gestori dei due lidi avevano anche realizzato sulla spiaggia opere in cemento armato senza alcuna autorizzazione. La Procura è intervenuta proprio per scongiurare il pericolo di crollo di queste ... Leggi su anteprima24

il_crivello : Strutture pericolose e abusivismo edilizio, sequestrati due lidi a Castel Volturno: - flavio_lucato : RT @il_burocrate: ItaliaViva esulta per il raddoppio dei fondi alle scuole paritarie, quando le pubbliche versano in uno stato indecoroso:… - carmen_distaso : RT @il_burocrate: ItaliaViva esulta per il raddoppio dei fondi alle scuole paritarie, quando le pubbliche versano in uno stato indecoroso:… - AM_Porta : RT @il_burocrate: ItaliaViva esulta per il raddoppio dei fondi alle scuole paritarie, quando le pubbliche versano in uno stato indecoroso:… -

Ultime Notizie dalla rete : Strutture pericolose Strutture pericolose e canoni non pagati, sigilli a due lidi nel Casertano anteprima24.it QuenchSea rende potabile l'acqua del mare e costa 54 euro: potenziale enorme

In uno degli ultimi rapporti ufficiali delle Nazioni Unite sulle emergenze umanitarie spiccavano su tutte due stime: la prima parla di 4,5 miliardi di persone che, nel 2019, non dispongono di struttur ...

Alberobello, scoperti due canguri rossi in una struttura ricettiva: usati per attirare i clienti

Che ci fanno due canguri rossi in una struttura ricettiva di Alberobello? È quello che si sono chiesti i carabinieri del Cites di Bari un paio di giorni fa quando, nel corso di un controllo sul commer ...

In uno degli ultimi rapporti ufficiali delle Nazioni Unite sulle emergenze umanitarie spiccavano su tutte due stime: la prima parla di 4,5 miliardi di persone che, nel 2019, non dispongono di struttur ...Che ci fanno due canguri rossi in una struttura ricettiva di Alberobello? È quello che si sono chiesti i carabinieri del Cites di Bari un paio di giorni fa quando, nel corso di un controllo sul commer ...