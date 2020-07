Stefano De Martino ritrova il sorriso. Ed è proprio lui a far vedere a tutti la sua gioia: FOTO (Di giovedì 9 luglio 2020) Stefano De Martino continua a essere nell’occhio del ciclone. Dopo l’ancora chiacchieratissimo addio a Belen Rodriguez sono arrivati i gossip. Una marea di gossip, alcuni dei quali presto smentiti. Come il rumor presunto flirt con Alessia Marcuzzi lanciato da Dagospia. L’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi ha chiarito più volte di non voler parlare della rottura con la showgirl argentina con cui era tornato insieme un anno fa circa, ma in questi giorni più volte è stato costretto a giustificarsi, soprattutto quando si è parlato di una love story segreta con la conduttrice romana con cui ha condiviso l’esperienza L’Isola dei Famosi. I due sono molto amici, per questo Stefano non ha gradito le indiscrezioni che indicavano proprio in Alessia il motivo della ... Leggi su caffeinamagazine

